Pinoy couple may-ari ng resto sa Dubai

Kung may tyaga, siguradong may malalaga, napatunayan ‘yan ng isang Pinay nursing graduate na piniling talikuran ang tinapos na kurso para magtrabaho abroad at kalaunan ay makapagpatayo ng sariling negosyo.

Siya si Nikki Ann Nuñeza ang owner ng The Catch Seafoods and Grill Restaurant, isang seafood kainan sa Dubai.

Nagtapos si Nikki ng BS Nursing sa University of Bohol noong 2011 at pagkaraan ng kanyang graduation ay nagdesisyon na siyang mag-abroad agad dahil sa problemang pinansyal ng kanyang pamilya.

Dito niya nakilala ang kanyang asawa na si Roden Michael Nuñeza. Nag-ipon sila hanggang sa makaipon upang pampatayo ng kanilang dream restaurant business.

Sabi ni Nikki sa ulat ng GMA, “Ever since my husband and I got married, we had always aspired to have our own restaurant. Driven by his passion to cook and our love for food, a dining venue had always been one that we have pictured of having when the right time comes.”

Sa ngayon ay patuloy na dinadagsa ang kanilang kainan. Ilan sa mga pagkain na kanilang ino-offer ay grilled dishes at iba’t ibang cuisines.

Talaga namang saludo sa pagiging risktaker at madiskarte ng Pinay na ito! (Moises Caleon)