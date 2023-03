Moderne Cong sisiw mga karibal

NASILAYAN ang husay ng kabayong si Moderne Cong matapos manalo sa 2023 Philracom “Classic Cup” Division III na nilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Sabado.

Mabilis na umarangkada sa unahan si Mommy Caring paglabas ng aparato pero hindi siya pinalayo ni Moderne Cong na sinakyan ni jockey Andreu Villegas.

Pagsapit ng far turn ay kinakapitan na ni Moderne Cong si Mommy Caring saka inagaw ang unahan upang hawakan ang limang kabayong bentahe sa rektahan.

Kampante na si Villegas sa huling 150 metro ng karera kaya nagwagi si Moderne Cong ng may anim na kabayong agwat sa pumangalawang si Magna Cum Laude pagtawid ng meta.

Nirehistro ni Moderne Cong ang tiyempong 1:52.8 sa 1,800-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si Sandy Javier ang P300,000 premyo sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Nasilo ng may-ari ni Magna Cum Laude ang P100,000, napunta ang third at fourth place kina Mommy Caring at All Too Easy para sa katumbas na P50,000 at P25,000 premyo, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)