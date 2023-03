Mga Pinoy chesser susugod sa Penang

NAKATAKDANG sumugod ang mga Pinoy chesser sa 3rd Mini Penang Chess Open 2023 sa Abril 24-28 sa Penang, Malaysia.

Kabilang sa mga lalahok ay sina IM Ronald Bancod, IM Hamed Nouri, reigning World IPCA champion FM Sander Severino, FM Alekhine Nouri, FM Robert Suelo Jr., FM Nelson Villanueva, FM Christopher Castellano, WFM Allaney Jia Doroy, NM Jose Aquino, Jr., NM Almario Marlon Quiroz Bernardino, Jr., NM Ariel Potot at Marian Calimbo sa event na inorganisa ng Penang Chess Association sa gabay ni president Atty. See Swee Sie na may cash prizes 2,500 Malaysian Ringgit sa magkakampeon sa FIDE rated standard event.

Ating magugunita na ang Penang ang kauna-unagang siyudad na nag-host ng Asian Team Chess Championship na pinagharian ng Team Philippines noong 1974 na kinabibilangan nina Rodolfo Tan Cardoso, Glenn Bordonada, Roger Abella, Cesar Caturla, Rico Mascarinas at Rafaelito Maninang na binansagang “Penang Boys” at nauso ang Sicilian Defense ni Bordonada na tinawag na “Penang Attack”.

***

Naging matagumpay ang pagdaraos ng Pha Mac Arthur National Pigeon Racing Championship nitong Sabado, Marso 25 na ginanap sa MacArthur, Leyte.

Nasilayan si Tan, ang country’s legendary pigeon racer sa nasabing prestigious event na nilahukan din nina Martin Meneses, Boyet Samaco at Allen Atienza ng Tatay Menes Loft (MMFC).

***

Inaasahang mauulit ang pagdaraos ng 1st San Manuel Tarlac Chess Tournament 2023 na ginanap nitong Sabado, Marso 25, sa San Manuel, Tarlac.

Nagsilbing punong-abala si Ma’am Donya Tesoro sa pakikipagtulungan ni National Arbiter Alfred Miranda.

Mapalad ang San Manuel, Tarlac sa pagkakaroon ng nag-iisang National Master na si Romeo Mercado Alcodia na nakatangap ng parangal bilang Most Outstanding Tarlaqueño dahil sa kanyang husay sa paglalaro ng chess.

***

Sa isang friendly chess match ay naging mahigpitan ang tagisan ng talino sa pagitan nina 8-division World boxing champion former Sen. Manny Pacquiao at International billiards/snooker champion Kap. Marlon Manalo.

Ito ay naganap sa Forbes Park, Makati City sa tahanan ni Pacquiao nitong Marso 21 na sinaksihan nina NCFP board of director Gen. Jonas Silvano at PECA president Dr. Fred Paez.