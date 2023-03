Marco miss na ang tatay na nakakulong

Nakaranas din na ma-bully ang Viva hunk actor na si Marco Gumabao.

Nangyari raw ‘yon nang makulong ang tatay niyang si Dennis Roldan.

Good thing kahit na-bully siya ay hindi naman niya ginantihan ang mga nang-bully sa kanya at ipinakita niya sa schoolmates niya na hindi siya dapat i-trato ng ganoon dahil sa nakulong ang tatay niya

“Well, ako kasi, ‘di naman sa gumanti ako, pero siguro I impose na ‘wag mo akong niloko-loko. Walang away na nangyari. Walang suntukan na nangyari. Of course we were Grade 4, 10 years old pa lang ako noon. Siguro parang nakita lang noon ng buong batch ko na parang sensitive topic na ‘wag anuhin. Kung magpapa-bully ako sa taong nag-bully sa akin everyone would bully me, ‘di ba? But pinakita ko sa kanila not because nakulong tatay ko you have the authority to bully me. Wala na nangyari after that. That was once incident.”

Sa ngayon ay nakakulong pa rin ang tatay ni Marco at dumalaw raw ang kanyang pamilya kay Dennis pero hindi siya nakasama dahil may trabaho siya.

Balak ni Marco na dalawin ang kanyang tatay kapag wala siyang trabaho dahil nami-miss na raw niya ito.

Anyway, after two years ay balik-telebisyon si Marco bilang Carlos na isa sa mga leading man ni Yassi Pressman sa ‘Kurdapya’ na mapapanood tuwing Sabado, 6:00pm sa TV5. (Byx Almacen)