Lokong bata ‘to ah! Trae Young malakas na binato ng bola ref

EJECTED si Atlanta star Trae Young sa third quarter dahil sa pambabato ng bola sa referee pero nakagawa ng paraan ang Hawks para ibaon ang ini-host na Indiana 143-130 Sabado ng gabi.

Tabla sa 84, tumawag ng time si Hawks coach Quin Snyder. Pinatalbog muna ni Young ang bola bago dalawang kamay na malakas na binalibag kay referee Scott Wall.

Nasalo ng official ang bola, tinawagan ng technical si Young at pinauna sa shower room.

Bago ‘yun, napituhan din ng T si Young nang habang pabitaw ng 3 ay umigkas ang paa at natisod si Aaron Nesmith.

“It’s just a play he can’t make,” ani Snyder. “I told him that. He knows it.”

Tumapos si Young ng 14 points, 5 assists.

Apat na reserves ng Hawks ang nagsumite ng double digits pang-ayuda sa tatlo pang starters na may 14 pataas.

Namuno sa Atlanta ang 21 points ni John Collins, may 20 points, 12 assists si Dejounte Murray. May 17 points, 17 boards si Clint Capela, 18 markers kay Saddiq Bey off the bench.

Hindi umubra ang 33 points ni Jordan Nwora sa Pacers. (Vladi Eduarte)