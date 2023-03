Kulang sa tigas! Joshua Pacio target training sa Amerika

PLANONG maghasa sa Amerika ni dating ONE strawweight champion Joshua “Passion” Pacio.

Matatandaang kabilang ang 27-anyos na tubong La Trinidad, Benguet sa mga lumisan sa pamosong MMA stable na Team Lakay katulad nina dating world champions Eduard Folayang, Kevin Belingon at Honorio Banario nitong buwan.

Magkakaroon na rin ng pagkakataon si Pacio na makatapat ang mga baguhang fighter ng Team Lakay, subalit tatanggihan umano makasagupa ang mga malapit na kaibigang sina Lito Adiwang at Danny Kingad.

“I want to level up in all aspects of my game. This was not a sudden decision. Speaking of leveling up, we plan to train in the USA next month. We are going to try Jackson Wink MMA. Not only that we will also do gym hopping to add to our mixed martial arts knowledge,” pahayag ni Pacio sa isang online interview.

Kilala ang Jackson Wink MMA sa New Mexico sa US na nakagawa ng mga fighter tulad nina bagong UFC heavyweight champ Jon Jones, dating light heavyweight titlist Rashad Evans at dating UFC women’s bantamweight title holder Holly Holm.

“I know what I am lacking. People say that I am the best strawweight ever, but like I always say I am not even at my peak yet. I want to get that by going out of my comfort zone. I want to reach my full potential as an MMA athlete,” paliwanag ni Pacio.

“I am open to fighting [up and coming fighters]. But I think after a year or two my body would not be able to cut to strawweight. That is one of the aspects I am looking at. I might move up a division.”

Matatandaang nabitawan ni Pacio ang kanyang titulo nitong nagdaang Disyembre laban kay dating UFC fighter Jarred Brooks sa bisa ng unanimous decision na ginanap sa Mall of Asia Arena sa Pasay City sa bansa. (Gerard Arce)