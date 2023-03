KJ McDaniels, Meralco niresbakan Tropang Giga

Mga laro sa Miyerkoles:

(Araneta Coliseum)

3:00pm — San Miguel vs Ginebra

5:45pm — Meralco vs TNT

NAGPAKATATAG si KJ McDaniels sa mapisikal na labanan upang mabitbit ang Meraldo Botls sa 124-117 panalo sa overtime kontra TNT Tropang Giga upang itabla ang serye sa Game 2 ng best-of-five semifinal series ng 2022 PBA Governors Cup sa Ynares Center-Antipolo kagabi.

Ibinuhos ni McDaniels ang kabuuang 37 puntos dagdag pa ang 19 rebounds, 4 assists, 3 steals at 3 blocks upang kargahin ang Bolts na ipantay ang serye sa tig-isang panalo.

Tumulong si Aaron Black sa kabuuang 28 puntos, 5 rebounds at 9 assists habang nag-ambag si Cliff Hodge ng 15 puntos, 9 rebounds 1 assist at 2 blocks para sa Bolls.

Tumulong din si Allein Maliksi na may 11 puntos at 1 rebound habang si Bong Quinto ay may 11 puntos.

Sinandigan ng Bolts ang itinawag na technical foul kay Jayson Castro dahil sa pagrereklamo sa itinawag na foul dito kay Black na nagtulak sa 108-103 kalamangan.

Natawagan ng offensive foul si RR Pogoy kung saan nagawa ng kakampi nito na si Oftana maipasok ang bola na napawalang bisa para makapitan sana ng TNT ang abante.

Ibinuhos ng Tropang Giga ang 23-9 bomba sa ikatlong yugto upang makabalikwas sa 12 puntos na paghahabol at magawang agawin ang abante sa 72-68.

Itinala ng Botls ang pinakamalaki nitong abante sa 12 puntos mula sa free-throws ni JK McDaniels, 59-47.

Nauna nang itinala ng TNT Tropang Giga ang 110-80 panalo sa Game 1 para kapitan ang bentahe sa limang larong serye. (Lito Oredo)