Kelvin quiet sa babaero issue

Noong Enero 2023 ay inakasuhang cheater ng social media influencer na si Roselle Vytiaco ang kanyang ex-boyfriend na si Kelvin Miranda na di umano‘y may relasyon kay Kira Balinger habang sila pa.

Recently ay nagsalita si Kira tungkol sa mga alegasyon sa kanila at nilinaw niya na hindi siya kabit, hindi niya alam na may girlfriend si Kelvin noong panahong nagkasama sila sa pelikula, at never naging sila ng aktor.

Waiting pa rin ang madla sa pahayag naman ni Kelvin, pero hanggang ngayon tikom pa rin ang bibig ng Kapuso actor. Kaya minabuti naming kausapin ang kanyang manager na si Tyronne Escalante.

Nilinaw ni Tyrone na para lang sa trabaho ang mga mesanhe ng ni Kelvin kay Kira.

“Yes, we cannot deny that naman. Nag-chat naman talaga sila, pero ‘yung kay Kelvin kasi it‘s more on work. Kailangan mag-build ka ng chemistry sa leading lady mo. Eh, siyempre wino-workout niya ‘yon, na magkaroon sila ng rapport ng leading lady niya at para naman maganda rin ang kalabasan ng proyekto and I think they did good naman,” pahayag ni Tyronne.

Dagdag pa ni Tyrone na-misinterpret lang daw si Kelvin at sweet daw talaga ito maski sa iba pang mga babae na nakatrabaho nito.

“Si Kelvin naman kasi is gentleman talaga. Everybody loves him. Very close naman talaga siya sa bawat nakakapareha niya from Mikee Quintos to Beauty Gonzalez at saka iba pang leading ladies niya. Talagang sweet siya. Kung na-misinterpret man siya sa mga nakita sa kanya sa chats, that’s the normal Kelvin naman na talagang malambing lang siya sa mga girl na nakasama niya,” paliwanag pa ni Tyrone. (Byx Almacen)