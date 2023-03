KDLex hindi pa-VIP

Bumaba sa kanilang mga trono ang KDLex love team at pansamantalang itinabi muna ang kanilang celebrity status para sa nakaraang concert ng K-Pop all female group na Blackpink.

Pinagpipiyestahan ngayon sa social media sina KD Estrada at Alexa Ilacad dahil sa drama nila sa show ng Blackpink sa Philippine Arena nitong nakaraang weekend.

Nakunan ng isang netizen ang dalawa habang nakaupo sa sahig sa entrada ng venue, at pinoste ito ni @ianinptolemuse sa kanyang tweet.

Makikitang nakasalampak sa sahig ang KDLex na nasa akto na kakain ng baon nilang fastfood meal.

Dedma lang ang dalawa sa nakakakita sa kanilang itsura na parang hindi mga sikat na Pinoy stars.

Lumalabas na walang VIP treatment sa concert, kaya kinakailangan sumunod ang mga ito sa sistema ng pilahan para makapasok.

Ganito rin ang laman ng mensahe ng netizen sa larawan. Aniya, “kdlex lining up just like everybody else for the bp concert.”

Sa isang video naman ay ipinapakitang huminto sa paglalakad sa pila sina KD at Alexa nang pahintuin sila ng isang usher para bigyan ng puwang ang nauna sa kanila.

Maaaring hindi sapat ang kasikatan ng KDLex para mabigyan sila ng privilege sa pagpasok sa nasabing concert.

Pero pinuri, kinabliwan at lalong minahal ng mga Pinoy fan ang KDLex dahil sa eksena nilang ‘yon.

Asahan naman na kanya-kanyang pabida ang ibang celebritities na nanood ng concert. Nagsimula na si Cassy Legaspi sa karanasan nito sa unang gabi ng concert.

Regine may customized Barbie Doll

Sigurado na ang pagiging ‘manyika’ ni Regine Velasquez-Alcasid sa mga susunod na araw dahil ito ang pinagkakaabalahan ngayon ng isang fan na nagpa-sample na ng kanyang obra sa Twitter.

Ipinagyabang ni Lambily Ian Timothy #MariaSZN ang kanyang costumized Barbie Doll na kamukha ni Regine.

Apat na larawan ang pinoste nito sa iba’t-ibang anggulo ng doll na ginawa nito at hinubog sa mukha ng Asia’s Songbird.

Sa isa pang tweet, kinunan pa niya ng close-up ang mukha ng manyika, kung saan makikitang plakado ang trade mark na hugis ng ilong ni Regine.

Sey niya, “The Asia’s Songbird custom made Barbie doll in progress. #soon will give it to Ate sa April! Hope u like it! @reginevalcasid @cacaimitra @mommy_deh.”

Hindi ito nakalampas sa atensyon ni Regine at napabilib ang Asia’s Songbird.

“Oh wow!!!! You’re so talented!”

Kinilig sa tuwa ang fan at nangakong ibibigay ang kanyang art sa Pinay singer.

“Omg napansin ako ni songbird!!!! I love you. Iaabot ko to sayo sa April 28.”

Agad namang nagkainteres ang ibang mga netizen na nagtatanong kung mayroong ‘for sale’ na Regine doll ang gumawa no’n?

Ka-level na nga ni Regine ang Kardashian’s gaya nina Kim, Kendall Jenner na may customized Barbie Doll limited edition.