Judiciary No. 1, PNP sa quarters

SINANDALAN ng Juduciary Magis si PBA veteran Chester Tolomia upang itarak ang 90-85 panalo kontra defending champions DENR Warriors, 90-85, sa tiklop ng double round elims sa 9th UNTV Cup sa Paco Arena nitong Huwebes.

Wala pa ring kupas si 43-year-old Tolomia matapos irehistro ang 36 points, walong rebounds at dalawang assists para ilista ang 8-2 record at hawakan ng Magis ang No. 1 seed sa semifinnals.

Nabigo naman ang three-time champions Armed Forces of the Philippines (AFP) Cavaliers laban sa PNP Responders, 75-87, subalit nasikwat pa rin ang outright semis berth dahil sa winner over the other rule.

Kasalo ng Cavaliers sa second hanggang third place ang NHA Home Masters tangan ang tig 6-3 card, pero pumabor sa una ang pwestuhan sa team standings.

Dahil sa panalo ng PNP, nasiguro nila ang last quarterfinals ticket habang napatalsik sa labanan ang defending champions.

Namuno si Rollie Serrano sa PNP tangan ang 19 points.

Magsisimula ang quarterfinal round sa April 11.

Samantala, ang Executive Face-Off, side event para sa 40 years old and above, ay didribol sa Linggo

sa Novadeci Convention Center sa Quezon City. (Elech Dawa)