Eya Laure, Tigresses tatapyasin mga sablay

Teams W L

La Salle 8 0

Adamson 6 2

NU 5 3

UST 5 3

FEU 4 4

Ateneo 3 5

UP 1 7

UE 0 8

Mga laro sa Miyerkoles:

(SM Mall of Asia Arena)

Second Round Eliminations

12:00nn — UE vs UST

2:00 n.h. – FEU vs La Salle (women’s)

ERRORS ang pangunahing problema ng tabla sa third spot na defending champions National University (NU) Lady Bulldogs at University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses upang masadlak sa panibagong pagkabigo 85th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament.

Pilit na binuhat ng mga ace player ng Lady Bulldogs na si reigning Rookie/MVP Mhicaela “Bella” Belen at Golden Tigresses best scorer Ejiya “Eya” Laure ang kani-kanilanh koponan sa huling laban pero nganga pa rin sila.

“Number one talaga is ‘yung service namin. As in sobrang dami naming service errors, as in magpupuntos kami, magse-serve ng error. Puntos, serve ng error,” pag-aanalisa ni Laure kasunod ng nakulektang 32 errors ng UST sa 25-11, 21-25, 13-25, 22-25 pagkatalo kontra Lady Falcons.

“So paano kami makakabawi kung mismo kami sa sarili naming game, parang pinapatay na kaagad namin. Siyempre lumalabas pa din iyung mga lapses ng bawat isa sa amin.”

Dalawang sunod na pagkabigo naman ang nalasap ng Lady Bulldogs sa kamay ng wala pang talo na Lady Spikers. na aminadong kulang pa ang preparasyon matapos unang beses na magharap nitong nagdaang Miyerkules sa huling araw ng first round at rematch sa unang araw ng second round.

Lumista ng kabuuang 26 errors ang Jhocson-based lady squad kumpara sa 12 lamang ng DLSU upang muling mawalis 24-26, 24-26, 16-25.

“Kailangan talaga namin i-correct iyun [errors] kasi based sa stats namin, 31 [errors], so ang laki talaga ng diperensiya, lalo na kung ganoon ka-close ‘yung game and sa dulo pa kami nagkakamali. ‘Di talaga kami mananalo,” paliwanag ni NU chief tactician Carl Dimaculangan. “Kailangan namin magtulungan. Kailangan talaga namin magtrabaho mabuti. (Gerard Arce)