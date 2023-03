Bamboo, KZ may billboard sa Tate

Ang bongga nina Bamboo at KZ Tandingan dahil may billboard sila sa Tate, huh!

Nakausap namin si Enteng Perez na siyang namamahala sa April 22 show nina Bamboo at KZ sa Fantasy Springs Resort and Casino, sa Palm Springs, California at kinumpirma niya na bibigyan ng billboard ng nasabing lugar ang show roon ng dalawang singers.

“Yes, may pa-billboard for Bamboo and KZ ang Fantasy Springs Resort and Casino sa Palm Spring, California,” tsika ni Enteng.

Sina Pops Fernandez, Jaya. at Kuha Ledesma ang unang nag-show sa Fantasy Springs Resort and Casino last year at binigyan din sila ng bonggang billboard sa Palm Spring.

Sa tulong nga ni Enteng, napapadalas na ang Pinoy shows sa nasabing venue.

“Marami na ang excited sa show roon nina Bamboo at KZ. Okey ang bentahan ng tickets. Siyempre, mas marami pa kaming shows na binabalak na gawin sa Fantasy Springs Resort and Casino,” excited na pahayag ni Enteng.

Si Enteng din ang may hawak ng show nina Bamboo at KC sa Jefebet Event Center sa Las Vegas, Nevada on April 28.

“Okey rin ang benta ng tickets sa Las Vegas show nina Bamboo at KZ. Marami talaga ang gustong mapanood sila na mag-show together,” pahayag pa ni Enteng.

Ang bongga nina Bamboo at KZ, huh! (Jun Lalin)