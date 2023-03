Abra niyanig ng magnitude 4.2

Inuga ng magnitude 4.2 na lindol ang San Isidro, Abra kahapon nang madaling-araw.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), tumama ang lindol may apat na kilometro sa hilagang silangan ng San Isidro sa lalim ng isang kilometro ganap na alas-5:35 nang madaling-araw.

Naramdaman ito sa Vigan, Ilocos Sur sa lakas na intensity IV; Benguet, Abra at Narvacan,Ilocos Sur, intensity III; Candon, Ilocos Sur, intensity II; at intensity I sa Batac, Laoag City, at Pasuquin, Ilocos Norte.

Walang naitalang pinsala at wala ring inaasahang aftershock matapos ang pagyanig.