Yaman ng pamilya Teves hahalukayin

Makikipag-ugnayan ang mga state investigator sa Anti-Money Laundering Council (AMLC) upang hukayin ang pinagmulan ng yaman ng pamilya ng suspendidong 3rd District Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr., ayon sa abogado ni Mayor Janice Degamo.

Batay sa inilathala na Statement of Assets and Liabilities and Networth (SALN) ni Teves noong 2016, ang kabuuang asset niya ay nasa P37 milyon na may liabilities na P2.3 milyon.

Ngunit ang mga video at larawang ipinost ng pamilyang Teves at mga pahayag ng mga saksi, sinasabing nagmamay-ari ang mga ito ng ilang chopper na tinatayang nagkakahalaga ng P200 milyong piso at isang Lear jet na aabot sa humigit-kumulang P600 milyon noong binili ito ng second hand.

Bukod sa mamahaling air transport, nagpalipat-lipat din umano ang pamilya Teves sa mga bullet proof luxury cars na nagkakahalaga ng sampung milyong piso.

Ang pamilya ni Teves ay nagmamay-ari din ng isang Lamborghini na nagkakahalaga ng P40 milyon, ayon sa asawa ni Mayor Degamo sa isang liham sa Kongreso.

Kabilang sa narekober sa sugar mill na pag-aari ng kapatid na si Henry Teves ang P17 milyon cash, nang salakayin ng mga ahente ng Criminal and Investigation Detection Group ng Philippine National Police (CIDG-PNP) ang compound.

Ang kanyang anak na si Kurt Matthew, ay nagbitiw bilang provincial board member ng Negros Oriental noong nakaraang taon matapos mahuli sa camera na binugbog ang security guard ng isang subdivision sa Southern Metro Manila.

Inilarawan naman ng isa pang anak niya na nakilalang Axl sa kanyang Instagram account ang kanyang sarili bilang isang mekaniko, siklista, golfer, at racer.

Ayon sa abogadong si Levito Baligod, ang paghingi ng tulong sa AMLC ay pinag-usapan sa pulong ni Mayor Degamo kasama sina Justice Secretary Boying Remulla at Interior Secretary Benhur Abalos.

“It was discussed during a meeting with Secretaries Remulla and Abalos that the AMLC has to come in to look into the apparent illegal financial transactiions of the Teveses, particularly Arnie, Henry, Kurt and AXL,’’ pahayag ni Baligod sa Politiko.Ph.

Idinagdag ni Baligod na sasailalim din sa pagsisiyasat ang mga bank account ng mga naarestong suspek sa Negros Oriental massacre para matunton ang sinasabing P50 mil­yon na bayad umano sa pagpatay kay Governor Roel Degamo.

Bilang isang lingkod-bayan, hindi pinapayagang makisali si Teves sa mga kontrata ng gobyerno, gayunpaman siya ay kilala na may prangkisa ng Small Town Lottery at e-sabong. (Nancy ­Carvajal)