‘Wag naman P10 per kilo! Mga magsisibuyas happy sa P60 bentahan

Masaya umano sa umiiral na farmgate price ng sibuyas ang mga taga-Bongabon, Nueva Ecija.

Ito ang kinumpirma ni Bongabon Mayor Ricardo Padilla na hindi napigilan ang pagkadismaya sa patuloy na Senate hearing sa usapin sa sibuyas.

Sa ngayon umano ay P60 ang per kilo ng pula at P30 kada kilo sa puting sibuyas na inaasahang tatagal pa ang anihan hanggang kalagitnaan ng Abril.

Ani Mayor Padilla na may unang kumita sa P400 per kilo na inani pero sa may 30 ektarya lang ang mga iyon.

“Biro nga ng nagbebenta sa P60 kada kilo ngayon ay nalugi na raw sila ng P340, e alam ko biro lang nila dahil sa P60 e kita na rin sila, huwag lang bumaba sa P10” paliwanag nito.

Dapat umanong imbes­tigahan ng Senado ang nangyayari ngayon at hindi ang mga ganap noong 2014.

“Meron kasi noong National Onion Action Team at sila sila ang gumagawa ng statistics kung ilan ang aangkating sibuyas,” ani Padilla.

Noon pa man ay mahirap umano na magkaroon ng “hoarding” sa sibuyas dahil itatagal lang nito sa storage ay 6 months at dapat ng ilabas, ‘di tulad ng bigas o palay.

Ang mga player sa onion industry ay nakapagsasagawa umano ng “price manipulation” sa tulong ng mga tiwaling tauhan ng Bureau of Plant Industry, dagdag ni Mayor Padilla. (Jojo de Guzman)