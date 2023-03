Trisha Tubu sinandalan ng Lady Falcons vs Tigresses

Story text:

Mga laro sa Miyerkoles

(SM MOA Arena)

12 nn – UE vs UST

2 pm – FEU vs DLSU

Gaya sa unang pagtutuos, nanalasu si super-rookie Trisha Gayle Tubu nang muling dagitin ng Adamson Lady Falcons ang nagkalat ng error na Santo Tomas Golden Tigresses, 11-25, 25-21, 25-13, 25-22, sa 85th UAAP women’s volleyball tourney second round elims Sabado ng hapon sa Philsports Arena.

Kumahig ang 5-foot-8 opposite hitter ng 21 points sa likod ng 15 atake at anim na butata upang itulak ang AdU sa pangalawang pwesto sa 6-2 win-loss kartada. Epektibo rin si Louie Romero sa 19 excellent sets na may 3 markers.

Umiskor ng tig-13 ang mga kaliweteng sina sina Tubu at Kate Santiago sa straight set win ng San Marcelino-based squad sa first round noong Marso 8.

“Hindi magpapatalo ang UST buti nakuha pa rin namin. First set medyo kulang buti nag-respond ang team second to fourth,” suma ni Adamson coach Jerry Yee.

Nasayang ang triple-douvble ni Eya Laure – 17 pts., 12 receptions at 11 digs para sa UST. At ang 14 puntos ni Imee Hernandez sa pagdausdos ng mga balibolista ng España sa 5-3.

Sa kayod namang 18 pts. ni Faith Nisperos angat ang Ateneo Blue Eagles sa 3-5 at sinubsob ang UE Lady Warriors sa 0-8 pagkaraang dagitin ang 25-16, 25-23, 22-25, 25-19 victory. (Gerard Arce)