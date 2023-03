Rondael Hollis-Jefferson, TNT muling ibabaon ang Meralco

Siniguro ni Rondae Hollis-Jefferson na sapat ang isang araw na pahinga para makarekober sa groin injury na nakuha sa third quarter ng PBA Governors Cup semis nila ng Meralco noong Biyernes.

Si Hollis-Jefferson ang pangunahing nagmaniobra sa dambuhalang 110-80 win ng TNT.

Nakapagkamada na ng 22 points, 13 rebounds, 12 assists, may palamuti pang tig-2 steals at blocks, nang makaramdam siya ng pananakit ng bandang kanang singit.

Lumabas ang import higit 3 minutes pa sa third at hindi na bumalik.

Sinalo na lang nina Mikey Williams, Calvin Oftana, Jayson Castro at RR Pogoy ang atake, hindi hinayaang maibaba ng Bolts sa 20 ang lamang na pinabuka pa hanggang 33.

Tatangkain ng Tropang Giga na ilayo sa 2-0 ang best-of-five sa Game 2 ngayon sa Ynares Center-Antipolo din.

“I’m good, yep. Just need some rest,” paniniguro ni Hollis-Jefferson, frontrunner sa Best Import ng conference. (Vladi Eduarte)