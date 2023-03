POGO ban ‘di makatuwiran sa mga investor

Kinontra ni Senador Sonny Angara ang rekomendasyon ni Senador Sherwin Gatchalian sa agarang pagpapasara ng Philippine Offshore Gaming Operators (POGO) dahil hindi umano ito makatuwiran sa mga investor.

Sa Chairman’s Report ng Senate committee on ways and means na pinamumunuan ni Gatchalian, inirekomenda nito ang agarang pagpapa­sara ng mga POGO sa pamamagitan ng paghikayat sa Executive Department na gawin ang hakbang na ito.

Subalit iginiit ni Angara na hindi sapat ang tatlong buwan para mapatigil na ang operasyon ng mga POGO sa Pilipinas, lalo na sa mga malaki na ang puhunan dito.

Aniya, mas rasonable kung maglalaan ng mas mahabang panahon para mapaalis ang mga POGO lalo na’t ang pamahalaan rin naman ang nagimbita na mamuhunan.

Sabi pa ni Angara, dapat magkaroon ng mas mahabang phase out period para sa mga lehitimong POGO operator na nagbabayad ng buwis at benepisyo ng mga empleyado at naglagak na ng malaking puhunan.

“A longer period would be more reasonable/justified given it was also the government which invited them to invest in the first place,” ani Angara. (Dindo Matining)