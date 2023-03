Pia hagulgol sa ‘kabaliwan’ ni Jeremy

Hindi nauubusan ng ganap sina Pia Wurtzbach at Jeremy Jauncey kapag magkasama. Parang laging honeymoon moment tuwing magkapiling sila.

At ang nakakatuwa, makikita mo si Pia sa kanyang mga off and awkward moments with Jeremy. Hindi siya beauty queen sa harap ng dyowa niya.

Well, bukod sa paglublob sa bathtub na puno ng ice, na hindi kinaya ni Pia, na tili nang tili at sirang-sira ang kanyang poise dahil sa itsura ng kanyang mukha na halos mangiyak-ngiyak na, mapapanood din ang video na talagang umiiyak na ang former beauty queen dahil sa mga pinaggagawa ni Jeremy sa kanya.

Pero kakaiba nga ‘yon, dahil ang nakakatawang eksena ni Jeremy ay iniiyakan ni Pia, ha! Yes, nagagawa ni Pia na umiyak at tumawa nang sabay dahil sa kabaliwan ni Jeremy.

“Years have passed but I can still make her cry laugh!” sabi lang ni Jeremy sa video na tawang-tawa habang lumuluha si Pia.

Well, sabi nga, pag nagagawa mo nang maging totoo sa harap ng isang tao, ‘yun na ang tunay na pag-ibig, at gusto mong makasama habangbuhay.

Kalat sa TikTok, Lovi nakipagsapakan sa snatcher

Grabe ang paghanga ng mga fan ng ‘FPJ’s Batang Quiapo’ kay Lovi Poe dahil sa pinamalas niyang husay sa mga action scene sa serye.

Napanood na nga ang maaksyong eksena ni Lovi bilang Mokang kung saan pilit na hinahablot ng magnanakaw ang kanyang bag na naglalaman ng pera na gagamitin sa debut niya.

Ang bongga nga ng eksena nang pagsemplang niya sa bisikleta, pati ang pagsapak, pagsipa sa snatcher.

Siyempre, hangang-hanga ang mga fan kay Lovi.

“Omyghad! Ako ‘yung naawa nung natumba ka sa bike mi. Huhu. Ang galing galing naman ng mima namin,” sabi ni @hannah_gadon.

Sabi naman ng ‘Asia’s Next Top Model’ runner-up na si Jodilly Pendre, in fairness daw kay Lovi at awra pa rin kahit ang Kapamilya actress mismo ang napasabak sa kanyang mga stunt.

“Ang ganda ganda pa rin kahit natumba? Hehe and omg super talented as always.”

Siyempre, hirit ng marami, mala-FPJ ang galawan ni Lovi. Inengganyo nga nila si Lovi na totohanin na ang pagiging action star.

“FPJ is smiling po! Ang galing niyo sa action scene idol,” saad pa ng isang fan.

Anyway, dahil maraming tao sa location nila kaya kalat din sa TikTok ang pakikipagsapakan ni Lovi, ha! Ang daming mga faney ang nag-upload sa mga TikTok account nila ng mga kuha ni Lovi na talagang nakikipagbakbakan.

Biro nga nila, from fashion runway to the eskinita real quick.

META: Paulit-ulit nakikita ng mga fan si Pia Wurtzbach na umiiyak dahil sa mga ‘kabaliwan’ ni Jeremy! Ang husay ngang magpaiyak ni Jeremy, na kahit ang mga nakakatawang eksena, iniiyakan ni Pia, ha! Bongga, ‘di ba?