P1M cash gift sa edad 101 inaprub ng Kamara

Lusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukalang batas na magbibigay ng P1 milyong cash gift sa mga Pilipinong aabot sa 101 taong gulang.

Sa ilalim ng House Bill (HB) 7535, bukod sa P1 milyong cash gift, makakatanggap rin ng sulat ng pagbati mula sa Pangulo ng Pilipinas.

“This is 10 times the P100,000 cash benefit that the Centenarians Act of 2016 provides to Filipinos who reach the age of 100,” ayon kay Senior Citizens Partylist Rep. Rodolfo “Ompong” Ordanes, chairman ng Special Committee on Senior Citizens na pangunahing nagsusulong ng panukala bilang pag-amiyenda sa Centenarians Act.

Nakapaloob pa rin sa panukala na ang mga Pinoy na sasapit sa edad na 80, 85, 90 at 95-anyos ay makakatanggap din ng liham mula sa pangulo ng Pilipinas at cash gift na P25,000.

Sa kasalukuyan, nakakatanggap ng P100,000 cash gift ang mga Pinoy na umaabot ng edad na 100 taong gulang. (Eralyn Prado)