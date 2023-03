Natalie Uy napasakamay ginto sa women’s pole vault

ISABELA – Binalandra ni Fil-Am Natalie Uy ang kahandaang muling maglaro sa ‘Pinas nang lundagin ang medalyang ginto sa ICTSI Philippine Athletics Championships women’s pole vault Sabado sa Ilagan City Sport Complex dito.

Kinailangan ng reigning SEA Games at national record holder na lampasan ang matinding hamon ni Alyana Nicolas sa paglampas sa taas na 3.85 metro upang angkinin ang ikatlong sunod na ginto mula nang maging miyembro ng national team noong 2019.

Pangalawa si Nicolas (3.70) at pangatlo si Jiamari Yzabelle Kawachi ng Ateneo de Manila Univetrsity (3.30) sa anim na araw na paligsahang inoorganisa ng Philippine Athletics Track and Field Association sa liderato ni Agapito Capistrano na matatapos ngayon.

“Yes, there will be a redemption,” sey ng kaakit-akit na 5’6” ang taas at 28-anyos na si Uy. “This meet was the first meet just getting back into my competition mode. I faced a few challenges, just changes and injuries back in the States. So this is my first meet and I’ve had one small competition since SEA Games last year, but I haven’t competed very much.” (Lito Oredo)