Kim astig pag-akyat sa puno ng buko

Kung palakasan lang naman ng impluwensya at karisma, walang dudang nasa frontline si Kim Chiu na laging kinaaliwan ng mga netizen.

Biruin mo, umakyat lang siya ng puno ng niyog sa kanyang vlog kasama ang kanyang mga beshie na sina Angelica Panganiban at Bela Padilla, humakot na agad ng million views ang video.

To date, umaabot na sa 10M views sa Facebook ang nasabing video na may caption na “#AngBeKi reunion be like! @bela @iamangelica.”

Malinawag pa sa sikat ng araw ang nagsusumigaw na 10M views sa kanyang account ang resibo kung saan unang-unang makikita ay nakaakap si Kim sa itaas ng puno ng niyog na kunwari kumukuha siya ng buko, habang nakatingala naman ang dalawa niyang kaibigan.

Ang ending pala, halos kasinglaki lang niya ang puno at nang bumaba siya ay nakaapak agad sa bato ang kanyang mga paa.

Ito ang kauna-unahang reunion ng magkakaibigan matapos ang maraming buwan dahil naka-base na sa Europe si Bela at nandirito ito ngayon para sa ilang trabaho.

Sey pa ni Kim sa kanyang ginawa, umakting lang daw siya at ang mga supporting character niya ay sina Angelica at Bela, habang si Direk Andoy Ranay naman ang kumukuha ng video.

Ikaapat na araw pa lang ngayon mula nang i-upload ni Kim ang video. Pinagpiyestahan ito ng mga panatiko niya sa Twitter at tuwang-tuwa sa nalambat na dami ng views.

Ikinatuwa naman ito ni Kim at tumitiling tweet niya,“Hala!!!! Momsy @angelica_114 @padillabela.”

Exo Kai ni-like dance video ng anak ni Jean Garcia

Hindi pa artista ng kahit na anong network, pero nakanakaw na ng pansin ang anak na lalaki ni Jean Garcia, ang half Pinoy, half Japanese na si Kotaro Shimizu.

Hindi lang mga Pinoy fan ang nawindang sa husay magsayaw ng nasabing anak ng veteran actress, kundi maging ang Korean Pop singer na si EXO Kai.

Ni-repost ni Jean sa kanyang Instagram ang dance video ng anak na may naka-caption na, “@zkdiin EXO KAI!!! liked your reel.”

“Super kaka-HAPPY and kaka-KILIG, thank you EXO KAI for liking my son’s @_kotaroshimizu dance video, ayieeeee x,jg #ProoudIndayMama #grateful #humbled #kpop.”

Ang nasabing choreography ay ginaya ni Kotaro mula mismo sa music video at socmed clips ni Kai at ng kanyang band.

Naka-all black si Kotaro habang nakatakip ang kalahati ng kanyang mukha sa suot na sombrero.

Super-hataw ang anak ni Jean na kayang sabayan ang sinuman kina Darren Espanto, Enchong Dee, Ronnie Alonte, Rayver Cruz at iba pang mananayaw ng musical variety shows ng Kapamilya at Kapuso.

Nagpasalamat naman si Kotaro kay Kai sa pag-like nito ng video.

Napaka-guwapo ng anak ni Jean na parang international artist model.