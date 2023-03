KC ipinakilala na ang boyfriend sa BFF

Kilalang BFF ng businesswoman-philanthropist na si Chemist Pinky Tobiano si KC Concepcion at dahil nag-quarantine ang una para sa isang proyekto ay hindi niya kaagad nakilala ang sinasabing boyfriend ng huli, ang Swiss-Filipino na si Steve Michael Wuethrich.

Pero kamakailan lang ay ipinakilala na ni KC sa kanyang Achi Pinky si Mike (paboritong tawag ng mga kaibigan ng actress-businesswoman sa kanyang boyfriend).

Nag-post nga si Pinky sa social media ng video kung saan nakasama nila sa birthday ng businessman-friend nilang si Rajiv Chandiramani sina KC at Mike.

Nasa dinner din na ‘yon ang kilalang politician na si Chavit Singson, pati si Jinky Tobiano-Sy (sister of Pinky).

Sa nasabing video, sinabi ni Pinky kay Mike na, “Finally we met,” at tumingin siya sa camera at sinabing, “He’s Mike, now I love him.”

Sinabihan din ng BFF ni KC si Mike na, “Please take care of KC!”

Ang saya-saya lang ng dinner bonding na ‘yon dahil mukhang masayang-masaya rin si KC sa piling ng kanyang bagong karelasyon na si Mike.

And yes, very charming at nice talaga ang dating ng boyfriend ni KC.

So bongga!

Staff ng ‘Tropang LOL’ sobrang sad

Dahil sa April 29 na ang last airing nila, sobrang lungkot daw ang mga staff ng ‘Tropang LOL’ na blocktimer sa TV5.

Karamihan pa naman sa staff ng nasabing show ay galing sa ABS-CBN na nawalan ng trabaho nang hindi ma-renew ang free TV franchise ng Kapamilya network.

Pero marami pa rin namang shows ang ipo-produce raw ng Brightlight Productions ni Bacolod City Mayor Albee Benitez at siguro naman ay priority nila ang mga staff ng ‘Tropang LOL’ na mawawalan na ng trabaho.

Kilalang mabait at matulungin ang politician-businessman kaya malamang na tutulungan pa rin niya ang mga staff ng ‘Tropang LOL’.

‘Yun na!