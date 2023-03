Jonah Dolorito, Lady Pirates ilulublob ang Lady Cardinals

INAASAHANG muling isasagwan nina Johna Denise Dolorito at Jewel Therese Maligmat ang Lyceum Lady Pirates upang mahakbangan ang Mapua Lady Cardinals sa 98th NCAA women’s indoor volleyball tourney stepladder semifinals first round ngayon sa Filoil Ecooil Center.

Papasok sa alas-2:00 ng hapon sa San Juan City playing venue ang No. 3 sa elims LPU at No. 4 MU na walang kapitbahay, kapitbahay sa Intramurtos para sa uusad sa stepladder second round kontra No. 2 Perpatual Help Lady Altas.

Nagbaon ng pinagsamang 30 points sina Dolorito (16) at Maligmat (14) nang lunurin ng Lyceum ang Mapua sa elims noong Pebrero 21 sa five-set. (Gerard Arce)