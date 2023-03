Donasyon sa conjoined twins binudol ng nagpanggap na taga-DSWD

Luhaan ang pamilya ng isang conjoined twins makaraang tangayin ng nagpanggap na taga-Department of Social Welfare and Deve­lopment (DSWD) ang naipong donasyon sa pagpapagamot ng kambal.

Sa Facebook post ng ama ng conjoined twins na si Justen Rosello Silguera may kumontak umano sa kanyang nagpakilalang taga-DSWD para tulungan sa pangangaila­ngan ng kanilang anak.

Nauna rito ay nag-post sa Facebook si Silguera at ilang kaibigan para humingi ng tulong sa may mabubuting loob para sa gastusin ng conjoined twins na nasa ICU ng Davao Regional Medical Center sa Tagum City, Davao del Norte.

Kasabay ng pagbuhos ng tulong ay kinontak umano si Silguerra ng scammer.

“Pero may isang lalaking tumawag at nagpakilalang taga-DSWD umano ito at hiningi ang one time pin (OTP) sa mobile wallet nito. Ang kapalit, libre na ang operasyon ng bata at mabibigyan pa ng pinansyal na ayuda ang kanilang pamilya,” ayon pa sa ama ng conjoined twins.

Nang maipadala umano nito ang OTP ay hindi na na-contact ang scammer.

Wala pang pahayag ang DSWD patungkol sa kumanang scammer.