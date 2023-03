Bato: Degamo probe hindi ko ‘inupuan’

Nilinaw ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa na wala siyang natanggap na liham mula sa biyuda ng pinaslang na Negros Oriental Governor Roel Degamo na humihiling na agarang imbestigahan ang pagpaslang sa gobernador.

“Wala akong natanggap na tawag o sulat mula sa kanya,” wika ni Dela Rosa sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

Pinaliwanag din ng chairman ng Senate committee on public order and dangerous drugs na noon pa sana niya sinimulan ang imbestigasyon sa pagpaslang kay Degamo pero nakiusap ang Department of Justice (DOJ) na ibitin ito hanggang hindi nakakasuhan ang mastermind sa asasinasyon.

Nauna rito ay nagpahayag ng pagkadismaya si Pamplona Mayor Janice Degamo dahil sa kawalang aksyon umano ng Senado sa kanilang panawagan na imbestigahan ang mga patayan sa Negros Oriental na humantong sa masaker sa residential compound nila noong Marso 4.

“Kinamatayan na lang ni Roel ang aming paghingi ng Senate hearing. We have been seeking the help of the Senate to conduct an inquiry to put an end in the killings because we observed that a Senate inquiry has been very effective in the resolutions of issues,” pahayag ni Mayor Degamo sa eksklusibong panayam sa kanya ng online news Politiko_Ph.

Ayon sa alkalde, Setyembre 2020 pa nang sumulat ang kanyang mister sa ilang senador para hilingin na magsagawa ng imbestigasyon sa dumaraming insidente ng political assassination sa Negros Oriental.

Si Degamo ay pinatay ng armadong kalalakihan sa compound ng kanyang bahay habang abala ito sa pagbibigay ng ayuda sa mga kababayan niya sa Negros Oriental. Nadamay sa pamamaril ang walong katao sa lugar.