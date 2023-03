Antipolo Cathedral idineklarang international shrine ng Vatican

Isa nang ganap na international shrine ang Antipolo Cathedral sa Antipolo City, Rizal.

Ang Antipolo Cathedral na ang ikatlong international shrine sa Asia.

Kilala rin ang katedral bilang International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage.

“As one brethren, let us celebrate March 25 with joy and cheer. Aside from the Feast of the Annunciation of the Lord and the anniversary of the departure of the Our Lady of Antipolo from Acapulco, Mexico to the Philippines, this is the most awaited day of the Effectivity of Elevation of the International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage,” nakasad sa Facebook page ng Antipolo Cathedral.

Isang misa rin ang ginanap sa pangunguna ni Rev. Fr. Reynante Tolentino kung saan inanunsyo ang pagkakadeklara sa katedral bilang international shrine.

Nakiisa naman si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa pagdeklara ng Vatican bilang international shrine ang Antipolo Cathedral.

“Nakikiisa tayo sa kapwa nating Katoliko sa pagdiriwang sa deklarasyon ng Vatican sa Antipolo Cathedral bilang kauna-unahang international shrine sa bansa at ikatlo sa buong Asya. Nawa’y palalimin pa ng karangalang ito ang pananampalataya ng bawat isa.” (Juliet de Loza-Cudia/Carl Santiago)