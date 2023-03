Andrea butata pa rin sa pag-ibig

Kung ang pagbabasehan ay ang huling relasyon ni Andrea Torres kunG saan ay naging open sila NI Derek Ramsay (bago ito nagkaroon ng relasyon at ikinasal kay Ellen Adarna), mukhang since then ay single pa rin siya.

Mukhang nae-enjoy talaga ng Kapuso actress ang pagiging single.

Tingin namin, goal niya talaga na kung papasok man siya sa isang relasyon, hindi lang basta seryosohan, kung hindi ‘yon na talaga.

Kaya hindi siya agad tumatalon sa pakikipagrelasyon. Although, hindi ikinakaila ni Andrea na lumalabas at may mga manliligaw siya.

Pero sabi nga niya, “Focus lang now sa work talaga ang goals. Alam mo naman ako, ‘pag may project, para akong horse. Hahahaha!”

Magsisimula na rin kasi si Andrea ng bagong teleserye sa GMA7, ang ‘Love Before Sunrise’.

Nang tanungin namin siya kung kung wala pa talaga siyang love life, sey niya, “Wala pang napupusuan. Darating ‘yan!”

Tama!

Iniintriga, Xian wala pa raw planong pakasalan si Kim

Kasalukuyang napapanood sa GMA-7 Primetime ang ‘Hearts on Ice’ na pinagbibidahan nina Xian Lim at Ashley Ortega.

Happy raw ang lahat ng cast at staff dahil consistent na mataas ang ratings ng kanilang series.

‘Yun lang, bakit parang hindi talaga happy ang ilan sa mga fan nina Xian at Kim Chiu? Talagang may ilan sa mga ito, sa kabila ng paglilinaw na dati ni Xian na walang anything sa kanila ni Ashley at intact at supportive pa si Kim sa career niya, tila hindi talaga naniniwala ang karamihan sa mga KimXi fan.

Binigyan din ng kulay ng iba nang sabihin ni Xian na takot siyang ipa-try ang ice skating kay Kim dahil hindi ito biro at worried siya na baka mahulog ang kanyang girlfriend.

Hirit ng fan, “Flexible ang katawan ni Kim. Baka kung matuto siya mas magaling pa siya diyan kay Ashley!”

At tila sila ang naiinip at feeling nila ay wala raw balak pakasalan pa ni Xian si Kim.

Negative rin ang dating sa ilan fan pati ang pangarap ni Xian na pagbutihin pa ang pag-aaral ng ice skating and eventually to compete.

Ilan sa comment ng mga fan, “Puro pangarap si Xian. Dapat mag-isip na si Kim. Walang plano yan,” at “May nasabi na si Kimmy sa It’s Showtime sa mga biruan nila na mahirap daw kalaban daw ang mga pangarap. ‘Di ba si Xian, maraming pangarap na gustong gawin sa buhay niya, work, work, work na lang Xian.”

Naku naman, eh, in fairness kina Xian and Kim, mukhang happy and in love naman talaga sila sa isa’t isa, so sana tama na rin ang duda ng ibang mga fan!