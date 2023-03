Alveo IRONMAN 70.3 PH aarangkada na sa Davao

Sa libong partisipante, 46 na mga bansa, 55 puwesto ang nakataya sa World Championships, at pagsasama-sama ng magkakaiba, larga na ngayon (Linggo) ang walang katulad na Alveo IRONMAN 70.3 Philippines sa Azuela Cove sa Davao City.

Nangunguna ang mga pro sa malaking bilang ng triathlete na may magkakaibang lakas, pero pareho lang ang misyon ng magkakaiba sa age-group divisions , ibang karera sa antas ng mga kasali at kasabayan, tanging may pros na mga idaraos ngayong taon ng The IRONMAN/Sunrise Events, Inc.

May alok itong tig- $30K (P1.6M) para sa maghahari’t reyna sa pro division kung saan patok sina Portugal’s Filipe Azevedo, Tuan Chun Chang ng Taiwan at Aussies Matthew Tonge at Nick Carling sa men’s cast, at sina seasoned Dimity-Lee Duke at fellow Aussie Sarah Crowley at United Arab Emirates’ Lottie Lucas sa women’s crown ng 1.9k swim-90k bike-21k run distance event powered by Petron.

“After the resounding success of the IRONMAN 70.3 series in Subic, Cebu and Palawan last year, we have pulled out all the stops to ensure that the IRONMAN’s return to Davao will not only be smooth and trouble-free but also a race to remember,” ani SEI president/general manger Princess Galura Sabado ng umaga.

Nagsisilbi rin ang kaganapan na qualifying race sa World Championship sa Agosto 26-27 sa Lahti, Finland na may 30 age-group berths at 25 extra slots para sa women ang mga paglalabanan.

“We have maintained a fast but challenging swim, a single loop flat bike layout and a hot and punishing run course,” hirit ni race director Neville Manaois.

Dinagdag ni IRONMAN Asia managing director Jeff Edwards na ang ruta ay walang katulad sa mundo.

Bukod sa individual, relay all-male, relay all-female at relay mixed events, tampok din dito ang 12-man team competition (Tribu Maisugon) bilang pagkilala sa 11 tribo ng punong abalang lungsod na ang mamamayagpag na koponan ay magsusubi ng P550K (P500K buhat sa Davao City at P50K galing Aboitiz).

Rarampa sa special category ang age-groupers, anuman ang edad, kasarian, karera, nationality o kulay. Ang team na may fastest total time ang gagawaran ng Tribu Maisugon award, kabilang ang perpetual trophy na ninilok ni noted homegrown artist at medal designer Kublai Millan.

Tiniyak din ng host city ang maayos na pagdaraos ng event.

“We are excited to witness the third conduct of this international sporting event here. The committee has assured that all necessary preparations are being taken care for the safety of everyone and for the smooth undertaking of the event,” giit ni Davao City Mayor Sebastian Duterte.

Ginawaran ang Davao City ng best host city in Asia noong 2018, karangalang mula sa mga triathlete na bumahagi sa IRONMAN 70.3 leg series. Pinarngalan din ang event na best IM 70.3 race sa rehiyon.

Suportado ang karera ng Alveo, Petron, Lungsod ng Dabaw, Azuela Cove, Aboitiz, Aboitiz Power, Apo Agua, Davao Light, Lightwater, Prudential Guarantee, One Sport, Cignal at Philstar, na papakawalan at matatapos sa Azuela Cove, marangyang lugar ng Ayala Land, Inc. sa Davao, gaya ng unang dalawang edisyon ng IM Davao noong 2018-19.

Sa mga detalye pa, mag-log on sa ironman.com/im703-davao-philippines-athletes.

Sumusuporta rin dito ang Active, Gatorade, HOKA, ROKA, Vinfast, Athletic Brewing Co., Biostarks, Breitling, Fulgaz, Hyperice, Qatar Airways, Santini, Wahoo, Always Advancing, EKOI, Compressport, Outside at Sportograf.com . (Abante Sports)