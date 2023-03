5 mangingisda rumaraket na tulak, tiklo

Kalaboso ang limang mangingisda na umano’y mga tulak ng ilegal na droga matapos silang maaresto sa ikinasang buy-bust operation sa Navotas City kahapon nang madaling-araw.

Kinasuhan ng violation of Section 5 (Sale), Section 11 (Possession of Dangerous Drug), Section 12 (Possession of Drug Paraphernalia) and Section 15 (Used of Dangerous Drug), Article II of RA 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002) ang mga nadakip na sina Adriano Ordones, 44-anyos; Joseph Centeno, 44; Michael Torero, 23; Marvin Santos, 41, at Joseph Maagaway, 35, mga residente ng Brgy. Tangos, North ng nasabing siyudad.

Base sa ulat, ala-1:30 nang madaling-araw, naka-jamming daw ng mga suspek ang regular confidential informat ng mga tauhan ng Station Drug Enforcement Unit.

Kaya naman kaagad na plinano ng mga awtoridad ang buy-bust operation sa A.B. Cruz, Brgy. Tangos, Navotas City, kung saan isa sa mga pulis ang nagpanggap na na iiskor ng P500 halaga ng shabu.

Matapos ang abutan ay dinamba ang mga suspek kung saan nasamsan sa kanila ang 30 gramo ng shabu na may market price na P204,000. (Orly Barcala)