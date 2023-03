Tsuper na napagtapos 5 anak sa kolehiyo, pinusuan

Nagsilbing inspirasyon online ang mga larawang ipinost ng proud daughter ng tsuper na si KC Guinto-Boco.

Aniya, “NO TO JEEPNEY PHASE OUT, dahil ang TATAY namin ay isang magiting na jeepney driver!”

Ibinahagi niya na dahil sa tulong ng pamamasada ng kanyang tatay ay itinaguyod umano nito ang kanilang pamilya lalo na ang kanilang pag-aaral. Sa ngayon, nakapagpatapos na ito ng lima sa college – mayroong engineer, nurse, teacher, physical therapist, manager, at isa pang business ad student na malapit na ring magmartsa.

Humigit-kumulang tatlong dekada ng jeepney driver ang kanyang tatay na araw-araw sinusuyod ang kahabaan ng kalsada sa Maynila.

Sabi pa ni KC sa naturang post, “The congested traffic, pollution and noise were just a big part of my father’s daily routine in the streets. In his very humble and decent job/profession, he was able and managed to send us all in school and eventually earned our degree/s in our own field of studies.”

Maraming netizen naman ang natuwa para kay KC at naging inspirasyon ang kasipagan ng kanilang ama.

“Inspireng and proud jeepney Driver si Tatay nyo at all of you had finish in Degree Holder Good job po Tatay and to KC proud po kmi syo God Blessed your family,” ani Rebecca Sausa.

“True.. kaming 4 na magkakapatid naka pagtapos sa tulong ng jeep ng tatay ko at boundary lang din, at lagi kaming kasama with pay pa yon kahit taga abot ng pamasahe.. Proud ako at jeepney driver ang tatay ko,” sabi naman ni Prescy Tenorio. (Moises Caleon)