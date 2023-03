Sharon, Regine enjoy sa US

Last two shows na lang ang second leg ng ‘Iconic’ USA concert nina Sharon Cuneta at Regine Velasquez-Alcasid at aminado ang mag-BFF na sobra nilang ini-enjoy ang mga araw na magkasama sila.

Noong Sunday ang third show ng Megastar at Asia’s Songbird sa Pechanga Resort and Casino sa Temecula, California at sobrang successful ‘yon.

After that, ilang araw rin ang kanilang pahinga bago ang show naman today (March 24) sa Henderson, Nevada, kaya ayon sa promoter nilang si Ms. Nancy Yang, sobrang enjoy ang dalawa sa bonding moments nila.

Actually, nagkaroon din ng second leg ang USA concert tour na ‘yon dahil bukod sa marami ang nag-request, gusto rin daw talaga nina Sharon at Regine na muling makapag-bonding sa Amerika.

Mismong si Sharon nga ang nagsabi sa aming tsikahan na ang sarap kasama ng kanyang ‘Nana’ (Regine), kaya gusto talaga niya na palagi silang magkaroon ng trabaho together.

Mismong ang mister nga ni Regine na si Ogie Alcasid ang nagkukuwento kung gaano kasaya ang kanyang misis kapag kasama sa trabaho si Sharon, kaya kahit miss na miss na niya ang misis ay okey lang dahil alam niyang no dull moment ito kapag kasama ang Megastar.

Samantala, ngayong Sunday (March 26) na magaganap ang fifth and last show ng ‘Iconic’ at sa Saban Theater sa Beverly Hills, California ang venue no’n.

After, uuwi raw kaagad ng Pilipinas si Regine dahil kailangan niyang paghandaan naman ang ‘Solo… Again!!!’ concert niya on April 28 & 29 sa Samsung Performing Arts Theater sa Circuit Makati.

Si Sharon naman ay mag-i-stay pa sandali sa Amerika para makapagbakasyon din kasama ang kanyang Team Sharon.

Bongga!

Influencer nakakalokang ka-deal

Naloka ang isang product endorsement agent sa ugali ng isang kilalang influencer.

Malabo raw kausap si influencer na ka-deal niya para sa isang produkto.

Kinukuha nga ni product endorsement agent si influencer at noong una naman daw ay okey ang kanilang pag-uusap at sumasagot ito. Pero ang ikinaloka niya, after a few days daw ay hindi na niya makontak si influencer.

Nagmukhang tanga na raw siya sa katatawag at kate-text dito at dedma raw.

Ang ending, nagalit daw ang brand manager ng produktong ie-endorse sana ni influencer kaya hindi na lang kinuha ang kanyang serbisyo.

Sabi ni product endorsement agent, bastos daw si influencer.

“Naku, hindi naman siya sisikat kundi siya nagkaroon ng involvement kay _ (pangalan ng isang aktor). Nakakaloka siya. Ang bastos. Dedma na lang bigla sa mga tawag at text ko. Eh, ‘yung mga sikat na artista nga kapag kinukuha kong mag-endorse ng products, ang babait,” tsika na lang ni product endorsement agent.

Well…