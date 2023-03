Sarah Dequinan sinungkit pangalawang ginto sa Athletics Open

Ilagan, Isabela – Ginamit nang husto ni Sarah Dequinan ang 2023 ICTSI Philippine Athletics Open upang maabot ang pinakamatindi nitong kondisyon tungo sa pagiging most bemedaled athlete sa pagwawagi ng dalawang ginto at isang pilak sa ikatlong araw ng torneo sa Ilagan City Sports Complex.

Ilang oras lamang ang ipinahinga matapos magwagi sa heptathlon, agad sumabak ang 2019 SEA Games champion at national record holder na si Dequinan sa women’s open long jump kung saan nagawa nito maiuwi ang ikalawang ginto, habang pilak naman sa javelin throw.

“Gusto ko po kasi masanay na marami ang kalaban,” sabi ng 26-anyos mula Bukidnon at University of Santo Tomas graduate na si Dequinan, na pinaghahandaan ang 32nd Cambodia SEA Games.

Itinala ni Dequinan, na bitbit ang City of Ilagan-National Team, ang layo na 5.79 metro sa ikalawang jump nito tungo na sa pagwawagi ng gintong medalya.

Agad ito lumipat sa javelin event upang ihagis naman ang spear sa layo na 42.41 metro para masungkit ang pilak.

Una nito itinala ang 5,220 puntos sa women’s heptathlon para sa unang ginto.

“Gusto ko pa po kasi ma-improve iyung mga kulang ko sa weakness event ko at ma-improve ko pa habang marami ako na kalaban dito,” sabi ni Dequinan, na matatandaang unang Pilipina na napanalunan ang heptathlon matapos ang 18-taon sapol na magwagi si Elma Muros-Posadas noong 1997 at 2011 at Nene Pellosis noong 1985 at 1991. (Lito Oredo)