Romualdez: Kamara ‘di tinalikuran Con-Con

Hindi inabandona ng Kamara ang dalawang panukala na inaprubahan nito na nagpapatawag ng Constitutional Convention (Con-Con) upang baguhin ang 1987 Constitution.

Sa isang pahayag, iginiit ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na ang inaprubahan ng Kamara ay ang paggamit ng Con-Con upang mabago ang economic provision ng Konstitusyon na dahilan kung bakit limitado ang pumapasok na foreign investment sa bansa.

“If the Senate wants a different mode, that is their discretion,” sabi ni Romualdez.

Pero bukas umano ang Kamara na maki­pag-usap sa Senado kaugnay ng nais nito na amyendahan ang Konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly (Con-Ass) kung ang pag-uusap na ito ay magreresulta sa pagkakasundo ng dalawang kapulungan ng Kongreso.

Ito umano ang sinabi ni Romualdez kay Leyte Rep. Richard Gomez, na miyembro ng PDP-Laban na nagtutulak sa Senado ng Con-Ass.

“This was what I relayed to (Leyte) Rep. Richard Gomez when he informed me that senators are amenable to economic amendments but through Constituent Assembly (Con-Ass),” sabi ni Romualdez.

“I commend the efforts of Rep. Gomez and Sen. Robinhood Padilla in trying to forge an agreement between the House of Representatives and the Senate on this issue,” dagdag pa ni Speaker.

Sa isang press briefing noong Huwebes, sinabi ni Gomez na napapayag na nito si Romualdez na Con-Ass ang gamitin sa pag-amyenda ng Konstitus­yon. (Billy Begas/Eralyn Prado)