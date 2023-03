Pagsibat ng SRA chief, aprub kay Marcos

Inaprub na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resignation ni Administrator David John Thaddeus Alba ng Sugar Regulatory Administration (SRA) dahil umano­ sa lumalala nitong kondis­yong pangkalusugan, ayon sa Malacañang kahapon.

Sa Facebook post ng Presidential Communications Office (PCO), epek­tibo ang resignation ni Alba sa Abril 15, 2023 para paghandaan ang appointment ng kanyang kapalit.

“Administrator David John Thaddeus Alba visited (Executive Secretary) Lucas Bersamin last Wednesday informing him of his decision to resign,” pahayag ni PCO Secretary Cheloy Garafil.

“(Executive Secretary) Lucas Bersamin persuaded him not to, but he reasoned his worsening health condition,” dagdag ni Garafil.

Ginawa ang pagbibitiw sa posisyon ni Alba kasunod ng kontro­bersyal na Sugar Order No. 6 na nagpapahintulot sa importasyon ng 400,000 metric tons ng refined sugar sa bansa.

Nauna nang kinumpirma ni SRA board member Pablo Luis Azcona ang pag-resign ni Alba.

Nang tanungin kung may kaugnayan ba ito sa kontrobersyal na 400,000 metric tons ng asukal, iginiit ni Azcona na ang alam lang niya ay may problema sa kalusugan si Alba. (Prince Golez/Natalia Antonio/ Eileen Mencias)