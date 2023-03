MJ Phillips, Petro Gazz babasagin Creamline

Mga laro sa Linggo: (MOA Arena)

4:00pm — F2 vs PLDT (Battle-for-3rd)

6:30pm – Creamline vs Petro Gazz

(Game 1: Best-of-three finals)

PUBTIRYANG hagilapin ng Petro Gazz Angels sa pangunguna ni Filipino-American middle blocker Mar Jana Phillips ang kanilang back-to-back titlesa rematch kontra Petro Gazz sa Games 1 ng best-of-three finals ng 2023 Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference sa Mall of Asia Arena.

Siniguro ng Petro Gazz na makakatuntong muli ang mga ito sa finals kasunod ng naganap na balasahan bago ang pagsisimula ng liga na nagdulot sa paglisan ng premaydong spiker na si Myla Pablo, libero Bangs Pineda, middle blocker Seth Rodriguez at coaches Rald Ricafort at Arnold Laniog.

Pinatunayan ng beteranong koponan na may ibubuga ang mga ito kontra sa mas batang manlalaro ng PLDT High Speed Hitters nang walisin sa pamamagitan ng 25-17, 25-23, 25-15 panalo nitong Huwebes.

Hindi pa nagagawang talunin ng Petro Gazz ang Creamline sapol pa noong magtapat sila sa finals ng 2019 Reinforced Conference sa winner-take-all Game 3 sa tulong ng imports na sina Wilma Salas at Janisa Johnson.

Ito rin ang unang pagkakataon na makakapsok ng finals si Petro Gazz coach Oliver Almadro matapos mag-resign sa Choco Mucho Flying Titans noong nagdaang kumperensiya.

“We haven’t beaten Creamline, but if we play like this on Sunday… pssh, yeah,” pahayag ni Phillips matapos ang laro kontra PLDT. “I’m excited. That’s one of the teams I’m really looking forward to,” dagdag ng 27-anyos na nagbida sa 15 puntos mula sa 11 atake. (Gerard Arce)