Mga top gov’t exec mataas performance, trust rating

Namayagpag sa performance at 90% trust ratings ang mga matataas na opisyal ng gobyerno sa “Boses ng Bayan” nationwide survey ng RP- Mission and Development Foundation Inc. (RPMD)

Si Pangulong Bongbong Marcos ay umiskor ng 88% performance at 90% trust ratings. Si Vice President Sara Duterte ay mayroong 86% approval at 92% trust ratings. Nakuha naman ni Senate President Migz Zubiri ang 60% job satisfaction at 65% trust ratings, habang si House Speaker Martin Romualdez ay nakatanggap ng 60% performance at 63% trust ratings.

Ang performance ratings nina Pres. Marcos at VP Duterte “significantly increased” +5% mula December 2022. Ang approval ratings nina Senate President Zubiri at House Speaker Romualdez ay “substantially increased” ng +4 at +7% points, ayon kay Dr. Martinez ng RPMD

Ipinahayag ni Dr. Paul Martinez, Executive Director ng RPMD, na si Sec. Benhur Abalos Jr. ng Department of Interior and Local Government (DILG) ay nangunguna sa mga opisyal ng Gabinete na may “outstanding performance” rating na 85 porsiyento at trust rating na 90 porsiyento. Ang approval at trust ratings para kay Sec. Ang Abalos ay tumaas ng +7 percentage points mula noong Disyembre 2022.

Pumangalawa si Tourism Sec. Christina Garcia-Frasco na may 77% approval at 75% trust ratings, sinundan ni Executive Sec. Lucas Bersamin na may 75% approval at 70% trust ratings, Information and Communications Technology Sec. Ivan John Uy na may 75% approval at 88% trust ratings, Budget and Management Sec. Amenah Pangandaman na may 73% approval at 70% trust ratings, at Foreign Affairs Sec. Enrique Manalo na may 71% approval at 67% trust ratings.

Sina DMW Sec. Susan Ople (68% approval, 65% trust ratings); DOJ Sec. Boying Remulla (68% approval, 63% trust ratings); DTI Sec. Alfredo Pascual (68% approval, 60% trust ratings); DOTR Sec. Jaime Bautista (67% approval, 65% trust ratings); SolGen Menardo Guevarra (67% approval, 68% trust ratings); DOH Acting Sec. Rosario Vergeire (67% approval, 70% trust ratings); DOF Sec. Benjamin Diokno (66% approval, 68% trust ratings); DOST Sec. Renato Solidum Jr. (66% approval, 72% trust ratings); DHSUD Sec. Jerry Acuzar (65% approval, 62% trust ratings); DPWH Sec. Manuel Bonoan (63% approval, 61% trust ratings); at DOLE Sec. Bienvenido Laguesma (63% approval, 60% trust ratings), ay nasa 6th-10th place.

Ayon kay Dr. Martinez, sinuri din ng RPMD ang performance ng mga Philippine Senators; sina Raffy Tulfo at Imee Marcos emerged as top-performing Senators na may 87% scores. Si Bong Revilla Jr., Mark Villar, at Loren Legarda ay statistically tied sa 2nd spot na may 85% performance ratings. Nagtabla rin sina Cynthia Villar at Grace Poe sa ikaapat na posisyon na may 78% job satisfaction rating, habang nasa 5th place si Francis Tolentino na may 76% approval rating.

Sina Senators Bong Go at Win Gatchalian ay nakakuha ng approval ratings na 73%, kasunod sina Senators Sonny Angara at Alan Cayetano, na nakatanggap ng performance ratings na 70%. Nagtapos si Sen. Nancy Binay sa ikawalong puwesto na may 68% puntos, kasunod sina Senators Koko Pimentel at Risa Hontiveros na may tig-65%. Si Sen. Pia Cayetano, na nakakuha ng overall score na 63%, ay nasa ikasampung puwesto.

Ang independent at non-commissioned RPMD nationwide “Boses ng Bayan” poll ay isinagawa sa bawat lungsod sa bawat rehiyon mula February 25-March 8, 2023, na may 10,000 adult na respondent. Ang margin ng error ay +/-1% at 95% confidence level. Ang bilang ng mga sumasagot sa bawat lungsod ay proporsyonal na ibinahagi batay sa opisyal na data ng populasyon ng pagboto at pinili nang random.