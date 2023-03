Mga driving school ‘di pa handa sa sistema ng LTO

Aminado ang hanay ng mga driving school sa bansa na hindi pa sila handa sa minadaling pagpapatupad ng Land Transportation Office (LTO) sa Land Transportation Management System (LTMS) portal.

Ayon kay Marie Franz Gavino-Ochoco, presidente ng Association of Accredited Driving Schools of the Philippines (AADSPI), minadali ng LTO ang pagpapatupad ng LTMS para maisalin ang dating sistema na Automated Certification for Student Drivers (ACEES) sa paggawa ng mga certificate para maipadala sa LTO.

Aniya, mahihirapan ang mga driving school sa bagong programa hindi lang sa Metro Manila kundi maging sa mga nasa probinsya.

Dagdag nito, nagpulong sila na ipatutupad ng LTO ang bagong policy sa April 15 pero ikinagulat nila ang hakbang ng ahensya nang bigla itong magpalabas ng memorandum para sa pagpapatupad ng programa simula kahapon.

Giit ni Ochoco, inaalmahan nila ang biglaang pagpapatupad ng programa dahil hindi pa enrolled ang mga may-ari at instructor ng mga driving school sa LTMS, kakulangan ng bagong finger print scanner na kaduda-duda umano ang features na abot sa P16,800 ang halaga na hindi pa rin available maging sa iba pang mga driving schools sa buong bansa at kakulangan sa logistics o budget.

Sa ilalim ng bagong sistema, hindi na rin tatanggapin o kikilalanin ng LTO ang mga lumang ACES certificate na kailangan sa pagkumpleto ng requirements para makakuha ng driver’s license ang isang aplikante.

Bukod dito, problema rin aniya ng mga driving school na kailangan pang i-encode isa-isa ang mga lumang certificate mula sa ACES system patungong LTMS portal.

Dahil dito, hinirit ng grupo sa pamunuan ng LTO na muling magpatawag ng dialogo para mapag-aralan at maayos ang ilang problema sa bago nitong programa.