Mayor Degamo: Cong sabit sa mga patayan: Utol ni Teves yari sa P17M cash, mga boga

Iba’t ibang uri ng baril, mga bala at P17 milyong cash ang nakumpiska ng mga tauhan ng Philippine National Police-Criminal Investigation and Detection Group (PNP-CIDG) habang tatlong katao ang dinakip sa isinagawang raid sa sugar mill na pag-aari ni dating Negros Oriental governor Henry Pryde Teves, nakababatang kapatid ni 3rd District Congressman Arnolfo Teves Jr., sa Sta. Catalina, Negros Oriental kahapon nang umaga.

Ayon kay CIDG Legal Officer Police Col. Thomas Vamonte, sinugod ng CIDG kasama ang mga tauhan ng Philippine Army ang HDJ Toloing Compound sa Barangay Caranoche sa Sta. Catalina, Negros Oriental sa impormasyong nag-ii­ngat din ito ng mga mataaas na uri ng armas.

Si Henry Pryde Teves ay dati ring kongresista at naging kalaban ni Gov.Roel Degamo sa pagka-gobernador sa nakaraang eleksyon. Napaalis ito sa puwesto noong Oktubre ng nakaraang taon matapos iproklama ng Commission on Elections (Comelec) si Degamo na tunay na nanalo sa nasabing halalan base sa resulta ng inapela nitong recount.

Ipinalabas ni Judge Allan Francisco Graciano ng Mandaue City Regional Traial Court (RTC) ang search warrant para sa kasong pag­labag ng napatalsik na gobernador sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearmas and Ammunitions Regulation Act.

Ayon kay Valmonte, bukod sa halos P17 milyong cash, nasa 10 mahahabang armas at tatlong short firearms ang nakuha sa lugar ni Pryde Teves gayundin ang napakaraming mga bala mula sa iba’t ibang uri ng baril.

Sinabi ni PNP spokesperson Police Col. Jean Fajardo na pinasok din ng mga operatiba ng CIDG ang HDC Bayawan Agriventures kung saan si Henry Pryde Teves ang presidente pero wala ito nang isilbi ang search warrant.

Ayon pa kay Fajardo, ginamit na basehan ng CIDG ang impormas­yong may itinatagong matataas na kalibre ng baril sa nasabing compound.

Sa press briefing kahapon, iginiit ni Fajardo na walang kinalaman sa pamamaslang kay Negors Oriental Gov. Roel Degamo ang nasabing raid.

“Wala pa tayong impormasyon kung ito ba ay related sa Degamo case but based on the information provided to us ay may isa nga tayong informant at isang witness na nagsasabi na meron nga pong itinatago na matataas na kalibre ng baril dito sa nasabing compound,” dagdag pa ng opisyal.

Samantala, ipiprisinta at isasailalim sa inquest proceedings ang mga dinampot sa raid dahil sa mga nakuhang baril sa kanilang pag-iingat.

Kasabay nito, ibunun­yag ni Pamplona, Negros Oriental Mayor Janice­ Degamo, biyuda ng gobernador na may 20 hanggang 30 katao ang ipinapatay ni 3rd District Congressman Arnulfo Teves Jr. sa probinsya.

“Siguro ‘yung mga kilala ko almost 30 more or less, eh. More or less. Maglalaro ‘yan sa 20 to 30 people eh,” dagdag ng alkalde.

Kamakailan ay hiniling ng alkalde sa Kongreso na sipain si Teves bilang kongresista dahil sa patuloy nitong pagtangging umuwi at gawin ang kanyang trabaho gayundin ang pagharap sa ibinibintang sa kanya bilang umano’y mastermind ng pamamaslang sa kanyang asawa. (Edwin Balasa/Nancy Carvajal)