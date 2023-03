Lacson may hirit sa menstrual leave

Sa pamamagitan ng isang social media post, may hirit si dating senador Ping Lacson sa panukalang paid menstrual leave.

“Maternity leave, paternity leave and now, menstrual leave – all with pay. Next time, a legislative measure will be filed mandating menopause and andropause allowances to increase the testosterone levels of workers.”

Kamakailan lang ay naghain ng panukala ang Makabayan bloc upang mabigyan ng dalawang araw na paid menstrual leave ang mga babaeng empleyado.

Sa ilalim ng panukala, ang lahat ng babaeng empleyado maliban sa mga buntis at menopause na, sa pribado at pampublikong sektor ay bibigyan ng menstrual leave. (CS)