KD at Alexa may ‘bebe time’ sa Japan

Ilang araw na nga lang ay ‘Star Magical Prom’ na at ang isa sa pinakakaabangang love team sa event na ito ay ang KDLe nina KD Estrada at Alexa Ilacad.

But sad to say, hindi makakadalo sina KD at Alexa sa nasabing prom dahil nasa Japan daw sila sa mga panahong iyon

Matagal na ngang plano ng KDLex na magbakasyon sa Japan at finally matutupad na. Deserve ng dalawa ang magkaroon ng bebe time dahil sunod-sunod ang kanilang work since lumabas sila sa ‘Pinoy Big Brother’.

Dama ang excitement ni KD na magpunta ng Japan base sa kanyang tweet

“Ilang araw na lang (with Japanese flag emoji)!!” tweet ng binata.

Malungkot man ang mga KDLex fan na wala sina KD at Alexa sa ‘Star Magical Prom’, happy pa rin sila dahil makakapagbakasyon na ang dalawa sa Japan.

“HINDI MAKAKA-ATEND ANG KDLEX SA PROM! I’M A BIT SAD BUT VERY MUCH HAPPY BEACUSE FINALLY MAGKAKARON NA CLA NG TIME TO REST AND ENJOY NAMAN IN JAPAN LAST YEAR PA NILA DREAM UN,” tweet ni @BarcelCm

Tiyak daw na maraming kilig moments ang bebe time ng KDLex.

“Matagal ng naka-plan ang Japan trip ng Kdlex.With or without the Starmagic prom ng #KDLex ang mahalaga ay yung enjoyment at happiness ng dalawa, busog na nman tayo sa ayuda nyan.Vacation trip for all the hardships nila as an artists, deserve nila ang mag enjoy,” sey naman ni @ginamaree1031KD sa kanyang tweet.

After ng bakasyon sa Japan ay babalik ang KDLex sa musical na ‘Walang Aray’ ng PETA na tatakbo hanggang Mayo at ayon kay Alexa magkakaroon din sila ng announcement para sa kanilang next project.

Bongga ng KDLex, huh!