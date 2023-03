Karera Tips Ni JP Gonzales

Marso 25, 2023/Sabado

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 2 I under Oath, 4 Distant Thunder, Ganbatte, 5 Compassion, 7 Wala Kang Pakelam

R02 – 7 Mommy Caring, 8 Shanghai Noon, 4 Modern Cong/Hamlet, 1 Sophisticated

R03 – 11 Rockaway, 13 Magnolia Yana, 5 Static, 1 Majestic Star

R04 – 2 Blackburn, 7 Magtotobetsky, 6 Shining Vic, 4 Patong Patong

R05 – 2 Manlot Island, 7 Blind Item, 6 Crown In My Head, 4 Big Girl

R06 – 9 Marilag, 3 Sudden Impact, 5 Dambana, 6 American Dream

R07 – 2 Waray Na Mayda Pa/Super Cong, 12 Jawo, 4 You Never Know, 11 My Dad Bogart

R08 – 1 Don’t Say Bad Words, 4 Princess Isabelle, 10 Let It Shine, 6 Rise Up

R09 – 4 Walkin On Sunshine, 9 Mythic Layla, 11 Captain Det Det, 3 Bishop Blue

Solo Pick: I Under Oath, Mommy Caring, Waray Na Mayda Pa/Super Cong

Longshot: Manlot Island, Marilag, Don’t Say Bad Words