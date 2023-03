Kahit karelasyon ni Issa si James: Okey po kami Nadine – Yassi

Dahil sa usapang pambu-bully at bashing na tanong namin kay Yassi Pressman kaya napasagot at nagsalita ang Viva star sa mga issue sa kanya ngayon. Bina-bash si Yassi dahil kaibigan daw siya ni Nadine Lustre, pero tila pinararatangan siya ng ilang mga fan na nag-traydor sa ex-girlfriend ni James Reid.

Ang dahilan nga ng bashing kay Yassi ay dahil sa relasyon ngayon ng kapatid niyang si Issa Pressman kay James.

“Si Yassi at si Kuring,” ang natatawang hirit pa ni Yassi noong una sa kung naranasan na niyang ma-bully at ma-bash, kaya tinanong na namin siya tungkol sa hugot niyang post na ang i-judge na lang ay si Kuring.

Si Kuring ang character niya sa bagong serye na ‘Kurdapya’ ng TV5.

“Sige po, isang beses ko lang ‘to sasabihin. Wala pong problema. Kami po ni Nadine, okey kami. Okey rin po ang mga pamilya namin. At siyempre po, bago po nag-public ang lahat, lahat po, naasikaso in private.”

Sabi pa niya tungkol sa friendship nila ni Nadine, “Me and Nadine, we’re cool. We’re friends. We’ve been friends since we were kids. So, lahat po, okey po. At saka, ilang taon na rin po ‘to. So ‘yun, sana everybody be happy.”

Inamin ni Yassi na nang makausap daw niya si Nadine, ipinagtapat niyang nagkaka-anxiety siya dahil sa isyu.

“Sinabi ko na nga lang din po sa kanya, ‘Uy girl, nagkaka-anxiety ako sa lahat ng mga tao. She said, ‘Sorry to hear that. I hope you’re feeling better.’ Kasi ‘yun po talaga ang totoong magkaibigan.”

As per James, okey rin daw sila. Pero tahasan niyang sinabi na nagulat din daw siya.

“Nagulat din po ako siyempre, sabay-sabay po tayo.”

Tinotoo nga ni Yassi na una at huling beses na niyang magsasalita. Hindi na rin nagkaroon ng pagkakataon ang media na makausap pa siya right after ng question & answer part ng ‘Kurdapya’.

Marian magsisimula na rin ng new series

Ikatutuwa talaga ng mga tagahanga ng Kapuso Primetime Queen na si Marian Rivera ang nabalitaan namin.

Hindi lang ang mister ni Marian na si Dingdong Dantes ang magsisimula ng bagong primetime series, ang ‘Royal Blood’, dahil maging ang aktres ay may new series din sa GMA-7.

After more than three years na hindi gumawa ng kahit anong teleserye, sigurado na nga raw ang pagbabalik ni Marian sa primetime ng Kapuso Network.

Mauuna lang si Dingdong, pero very soon ay magkakasabay rin na mag-taping ang mag-asawa.

Wala raw problema ‘yon dahil bakasyon naman ngayon sa school ang dalawang anak nila na sina Zia at Sixto.

Kung ‘yung ‘Royal Blood’ ni Dingdong ay magsisimula na ang taping, end of April naman ang target start ng taping ng proyekto ni Marian.

Drama pa rin daw ang show ni Marian, pero ang chika, hindi masyadong gano’n ka-heavy ‘yon dahil may twist daw.

As per Marian’s leading man, isa lang ang sinabi sa amin, hindi pa raw ito ever nakakapareha ng misis ni Dingdong.

Sino kaya ‘yon?

I’m sure, magkakaroon ng announcement ang GMA-7 management tungkol sa new series ni Marian!