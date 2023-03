Jerrick Farr, iba pa papadyak sa Cross Country Eliminator

UMAASA ang Philippine Down Hill riders sa pamumuno nina Jerrick Farr at Eleazar Barba, Jr. sa magandang resulta sa kanilang pagsabak mga Cross Country Eliminator (XCE) may 43 araw na lamang bago ang pagbubukas ng 32nd Southeast Asian Games sa Phnom Penh, Cambodia.

Sinabi ni 2022 SEA Games Down Hill bronze medalist Naomi Gardoce na nasa mabuting kondisyon na ang five-man team na puspusan na ang training, bukod kay Gardoce, ang iba pang SEA Games bound XCE cyclists ay sina Lea Belgira, Jerrich Farr, Eleazar Jr Barba at Nino Eday.

Ang XCE ay isang format ng mountain bike race kung saan apat na rider ang makikipaglaban sa isa’t isa sa napakaikling kurso.

Tampok din ang iba pang off track riders para sa SEA Games na kinabibilangan ni Hanoi SEA Games bronze medalist Nano Rivera, EJ Flore, Shagne Yaoyao at Arianna Evangelista. (Lito Oredo)