Higit 100 estudyante bulagta sa fire drill

Pansamantalang sinuspinde ang klase sa isang paaralan sa Cabuyao City, Laguna matapos maospital ang higit sa 100 estudyante rito dahil sa pagkahilo habang dumadalo sa isang fire drill noong Huwebes nang umaga.

Ayon kay Cabuyao City Mayor Dennis Hain, ligtas na ang mga naospital na 112 mag-aaral pero nais niyang makapagpahinga muna ang mga ito.

Sa ulat, halos 3,000 estudyante ang lumahok sa fire drill na isinagawa sa Gulod National High School-Mamatid Extension simula alas-12:30 nang tanghali hanggang alas-dos nang hapon kung saan ay abot sa 39-42 degree celcius ang heat index mula ala-una hanggang alas-tres nang hapon.

Inatasan ang mga ito na magtungo sa open evacuation area at mga silid-aralan pero 80 ang nahimatay sa classroom at 20 sa evacuation area.

Ayon kay City Disaster Risk Reduction and Management (CDRRMO) head Sabi Abinal Jr., hinimatay ang mga mag-aaral dahil sa gutom at dehydration sanhi ng matinding init.

Natuklasan din na hindi nakipag-ugnayan ang paaralan sa city government, CDRRMO at Bureau of Fire Protection (BFP) nang isagawa nito ang fire drill alinsunod sa Department of Education Order No. 53 s. 2022 o Mandatory Unannounced Earthquake and Fire Drills in Schools.

Aniya, walang safety officer at medic sa fire drill at mga estudyante lang mula sa Boy Scouts at Girl Scouts of the Philippines ang marshals.

Sa kasalukuyan, ilang estudyante pa ang nananatili sa mga ospital habang nakauwi na ang iba. Ligtas at wala naman aniyang kritikal sa mga ito. (Ronilo Dagos)