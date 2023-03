Eya Laure, UST reresbakan AdU

Mga laro Sabado:

(PhilSports Arena)

Second Round Eliminations

9:00am — Ateneo vs UE

12:00nn — UST vs Adamson

2:00pm – – FEU vs UP

4:00pm — DLSU vs NU

TATANGKAING makabawi nina Ejiya “Eya” Laure at University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses kontra sa nangwalis sa kanila sa first round na Adamson University (AdU) Lady Falcons sa pagsisimula ng second round ng 85th University Athletic Association of the Philippines women’s volleyball tournament Sabado sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Kinapos sa pakikipagsabayan sa lahat ng departamento ang Espana-based lady squad sa huling pakikipagtuos sa Adamson, 15-25, 17-25, 19-25.

Nagkasya lamang sa siyam na puntos ang 23-anyos na team captain mula sa 7-of-16 atake kasama ang 2-of-4 sa blocking.

Liyamado sa atake ang Adamson sa 40-of-105 kontra sa 33-of-117 lamang ng Lady Tigresses, habang mas naging maigi ang depensa ng San Marcelino-based squad sa 10-of-50 blocks, 35-of-89 digs at 19-of 47 receptions na pangunahing babantayan ni coach Emilio “Kungfu” Reyes.

“Dapat naming bantayan at i-improve iyung mga problema namin sa blocking at receive,” pahayag ni Reyes sa mensahe nito sa Abante Sports kahapon.

Nakatakdang magharap ang UST at Adamson sa ikalawang laro ng quadruple-header sa alas-12 ng tanghali.

Mauuna munang bumawi ang University of the East (UE) Lady Warriors sa Ateneo Blue Eagles sa unang laro sa alas-9 ng umaga.

Maghaharap sa alas-2 ng hapon ang Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws at University of the Philippines (UP) Lady Maroons, na susundan ng inaabangang rematch ng defending champions National University (NU) Lady Bulldogs at undefeated De La Salle University (DLSU) Lady Spikers. (Gerard Arce)