DBM siningil sa 700K endo worker

Nilusod ng mga government worker ang opisina ng Department of Budget and Management (DBM) at nanawagang gawing regular ang may 700,000 contractual workers o mga endo sa iba’t ibang pampublikong tanggapan.

Sa ginanap na ‘lunchtime protest’ sa harap ng gusali ng DBM sa Maynila kahapon ay iginiit ng Kawani Laban sa Kontraktwalisasyon (KALAKON) at Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees (COURAGE) na i-revoke ang polisiya na hadlang sa kanilang kalagayan.

Tinutulan rin ng grupo ang polisiya na Joint Circular No. 2 S. 2020 ng DBM at ng Commission on Audit (COA) na sila ay mga sub-contractual workers lamang ng gobyerno sa pamamagitan ng third-party manpo­wer agencies.

Kinondena rin ng grupo ang mga polisiya gaya ng devolution, privatization, at rightsizing plan ng administrasyon Marcos na magreresulta sa ‘mass layoffs’ ng government workers, partikular na ang contractual, job order, at contract of service workers.

“This administration should fill up vacant positions in government which now number to 169,688 according to the DBM and use the positions for the regularization of contractual workers, as President Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. promised at the beginning of his term,” ayon kay Roxanne Fernandez ng KALAKON.

Samantala, nagpahayag naman ng pagkadismaya si COURAGE Secretary General Manuel Baclagon dahil sa kawalan ng aksyon ng gobyerno sa panawagan na itaas ang suweldo ng mga kawani ng gobyerno, regularization, at pagrespeto sa karapatan ng public union. (Juliet de Loza-Cudia)