Darryl Yap nagulat: Direk kamukha mo raw si Herbert – Ruffa

Ilang araw rin naming nakasama sina Ruffa Gutierrez at Darryl Yap sa United Arab Emirates.

Una namin silang nakasama sa special screening at meet & greet sa Abu Dhabi ng ‘Martyr or Murderer’.

Siyempre, ang saya-saya lang kapag sina Ruffa at Direk Darryl ang kasama namin dahil walang patid na tsikahan.

Kung ano-ano ang topic namin na nakaka-good vibes.

Nang magkakasama kaming nagdi-dinner sa otel namin sa Dubai, biglang nag-dialogue si Ruffa ng, “Direk kamukha mo raw si Herbert (Bautista)!”

Nagulat si Direk Darryl sa dialogue na ‘yon ni Ruffa.

Eh, nabasa pala ‘yon ng actress-TV host sa komento ng isang fan sa post niya na magkasama sila ni Direk Darryl sa UAE.

Maya-maya naman, may ibang comment uli na nabasa si Ruffa at ibang sikat na personality naman daw ang kamukha ni Direk Darryl.

In fairness, very celebrity kasi talaga si Direk Darryl kaya naman kung ano-ano ang ikino-comment ng mga fan tungkol sa kanya.

Samantala, pinaghahandaan na ni Direk Darryl ang third and last installment ng kanyang ‘Maid in Malacañang’ dahil very soon ay sisimulan na niya ang shooting ng ‘Mabuhay Aloha Mabuhay’.

Bongga! (Jun Lalin)