Dahil kay David: Seksing vlogger nagmura, naiyak, naglumpasay

Ang bongga naman ni David Licauco, ha! Imagine, ginagamit na siya ngayon na pangregalo, ha!

Kung noon, dedma lang sa kanya ang mga sikat na vlogger, aba, dahil sa nabuo nilang tandem ni Barbie Forteza sa ‘Maria Clara at Ibarra’ bilang sina Klay at Fidel, heto at mabentang-mabenta na siya sa mga kababaihan.

Ang latest nga, mapapanood sa vlog ni Zeinab Harake ang content na sinurpresa niya ang sister niyang seksing vlogger rin na si Rana Harake.

Ang paandar muna ni Zeinab, magsa-shopping sila sa isang mall. Pero, kakain daw muna sila bago ang shopping.

At sa restoran mismo ni David sila nagpunta, ang Kuya Korea.

At ‘yun na nga, pagpasok nila sa restoran, may bonggang arrangement para kay Rana, at sabay-sabay nilang kinantahan ng birthday song ang vlogger.

May birthday cake siyempre, na matapos i-blow ni Rana, biglang-bigla ay may sumulpot sa likod niya, si David nga, na may dalang bulaklak.

Nanlaki ang mga mata ni Rana sa paglapit ni David, at tila hiyang-hiya na itinago ang mukha, talon nang talon, at hindi makatingin at makalapit kay David.

“Kakaiyak ko lang kahapon, mukhang iiyak na naman ako ngayon!” sabi ni Zeinab na slight tumulo na nga ang luha, habang tawa rin nang tawa.

‘Kaloka si Rana, dahil halos himatayin talaga siya sa harap ni David, lalo na noong magbeso ito sa kanya.

“Fan talaga ako ninyong dalawa ni Barbie!” sabi ni Rana.

“Ano ba ‘yan? Nangangatog ako! Ang saya mag-birthday!” hirit pa ni Rana.

Anyway, halos mabulol nga si Rana sa harap ni David. At panay ang kuwento niya ng mga eksena ni David sa teleserye nila ni Barbie.

Anyway, bongga na talaga ni David, na naiisip na siyang ipangregalo sa mga kababaihan, ha!

Panalo, ‘di ba?