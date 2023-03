Copper mining prayoridad sa Indigenous group ng South Cotabato

Aprub sa tribo ng Blaan ang pagmimina ng copper na kung saan minana pa umano nila ang ginagawang paghuhukay sa bayan ng Tampakan sa South Cotabato.

Kaya naman masaya sila sa pinanghahawakang judicial ruling na nagsasaad na hindi maihihinto ng provincial anti-mining ordinance ang pagmimina ng copper sa kanilang minanang pag-aari.

Ipinakita sa media ni Domingo Collado, representative ng Indigenous People’s mandatory sa Tampakan Municipal Council, ang kopya ng resolution mula sa Court of Appeals (CA) noong August 22, 2022, na nagsasabi na ang South Cotabato Provincial Environmental Code na nagpapahinto ng minahan sa probinsya ay hindi maaaring galawin ang mga firms na may permiso mula sa Malacañang, partikular na ang Sagittarius Mines Incorporated (SMI).

“We are happy with this stand of the Court of Appeals on the issue,” ayon kay Collado.

Kinikilala ng CA ruling ang validity ng provincial ordinance na nagbabawal ng open-pit mining sa anumang bayan ngunit hindi naman ito mai-apply sa large-scale mining operations na pinapayagan ng Malacañang.

Giit naman ni Dalena Samling, tribal leader na matagal na nilang pinapangarap na ma-explore ang copper deposit sa Tampakan na kayang paunlarin ang kanilang munisipalidad sa pamamagitan ng corporate social responsibility (CSR) projects ng SMI.

Nabatid mula sa mga eksperto mula sa Europe at mining engineers ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) na nagkakahalaga ng aabot sa US$200 billion ang halaga ng copper deposit sa lupain ng Blaan sa Tampakan. (Vick Aquino)